Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen stellig over Ajax-tribune: "Leeg houden die handel"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © NESimages

Door de ongeregeldheden tijdens Ajax - FC Groningen enkele weken geleden, toen de wedstrijd werd gestaakt vanwege het afsteken en gooien van vuurwerk, moest Ajax zondagmiddag tijdens De Klassieker spelen zonder supporters op de F-Side. Dat was tot groot genoegen van Valentijn Driessen.

Na afloop van De Klassieker, waarin Ajax aan het langste eind trok, uitte de journalist van De Telegraaf zich in een video-item over het duel. Driessen complimenteerde Ajax, maar was allerminst onder de indruk van het Feyenoord van Robin van Persie. "Ik kan er wel van genieten om te zien hoe Ajax het heeft aangepakt, en juist niet van de manier waarop Feyenoord speelt: in een veel te laag tempo, met nauwelijks creativiteit - ook niet met Valente", aldus Driessen. "Over het algemeen kon je niet echt genieten, want het niveau was niet denderend."

Over de sfeer in de Johan Cruijff ArenA was Driessen opvallend positiever. Op de vraag of het te merken was dat de F-Side ontbrak, reageerde hij stellig: "Of het te merken was? Nee, totaal niet. Laat ze altijd maar wegblijven, de rest van hun leven. Laat dat vak maar leeg", zegt Driessen. "Het was gewoon een prima sfeer. Het was eindelijk eens normaal. Geen belachelijk vuurwerk en geen rare sfeeracties. Je ziet dat Ajax dat helemaal niet nodig heeft."

Daarmee lijkt Driessen ook een duidelijke boodschap te hebben voor het Ajax-bestuur. "Je kon nu overal normaal heen lopen. Ik heb nauwelijks politie gezien; er stond geen ME voor de deur. Alsjeblieft, leeg houden die handel. Je kunt ze missen als kiespijn", besluit hij.

Gerelateerd:
Hans Kraay junior

'Hans Kraay jr. tipt gratis revelatie': "Wordt een hele grote"

0
Ajax viert het doelpunt tegen PSV

'Fenerbahçe praat tegelijkertijd met Ajacied én PSV-middenvelder'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd