Driessen stellig over Ajax-tribune: "Leeg houden die handel"

Na afloop van De Klassieker, waarin Ajax aan het langste eind trok, uitte de journalist van De Telegraaf zich in een video-item over het duel. Driessen complimenteerde Ajax, maar was allerminst onder de indruk van het Feyenoord van Robin van Persie. "Ik kan er wel van genieten om te zien hoe Ajax het heeft aangepakt, en juist niet van de manier waarop Feyenoord speelt: in een veel te laag tempo, met nauwelijks creativiteit - ook niet met Valente", aldus Driessen. "Over het algemeen kon je niet echt genieten, want het niveau was niet denderend."

Over de sfeer in de Johan Cruijff ArenA was Driessen opvallend positiever. Op de vraag of het te merken was dat de F-Side ontbrak, reageerde hij stellig: "Of het te merken was? Nee, totaal niet. Laat ze altijd maar wegblijven, de rest van hun leven. Laat dat vak maar leeg", zegt Driessen. "Het was gewoon een prima sfeer. Het was eindelijk eens normaal. Geen belachelijk vuurwerk en geen rare sfeeracties. Je ziet dat Ajax dat helemaal niet nodig heeft."

Daarmee lijkt Driessen ook een duidelijke boodschap te hebben voor het Ajax-bestuur. "Je kon nu overal normaal heen lopen. Ik heb nauwelijks politie gezien; er stond geen ME voor de deur. Alsjeblieft, leeg houden die handel. Je kunt ze missen als kiespijn", besluit hij.