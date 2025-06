'Brobbey komt voor in andere zaak': "Daarom kwam dit naar buiten"

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Brian Brobbey jarenlang is afgeperst door een beruchte Amsterdamse crimineel. Het was gelijk groot nieuws in de Nederlandse media, maar alleen clubwatcher Mike Verweij wist de spits van Ajax vrijdag even kort te spreken.

"Ik heb Brobbey heel kort gesproken, maar eigenlijk wil hij er niks over zeggen", begint Verweij bij De Telegraaf. "Het is voor hem een gesloten boek. Privé moet wat hem betreft privé blijven. Ik heb wel begrepen, en dit komt niet van Brobbey, dat hij voor moet komen in een andere zaak. Daardoor is dit in de publiciteit gekomen en heeft hij in een veel eerder stadium al gezegd: 'ik ben niet af te persen, ik ben niet af te dreigen en ik betaal niet'. Hij heeft verder ook nooit aangifte gedaan en ook nooit getuigt. Ik snap wel dat Brobbey zich nu op het voetbal wil concentreren, want dat was dit seizoen niet best."

Collega Valentijn Driessen haakt in: "Hij wordt nu meegesleept in een zaak waar je helemaal niet meegesleept in wil worden. Ik begrijp dat hij in het dossier voorkomt, maar dit is voor hem natuurlijk dramatisch dat dit naar buiten is gekomen. Hier gaat hij elke keer weer mee geconfronteerd worden. Sportief ging het ook al niet zo lekker, en dan krijg je dit er nog bovenop. Ik denk dat hij blij is dat hij nu bij het Nederlands elftal zit, zodat hij een paar weken rust heeft en alles een plaats kan geven", aldus Valentijn Driessen.