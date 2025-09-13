Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"

Cherine
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is nog niet enthousiast over de komst van James McConnell naar Ajax. De Engelse middenvelder, voor één seizoen gehuurd van Liverpool als vervanger van Jordan Henderson, zorgt voor frustratie bij hem.

Ajax zocht al langer naar een ervaren vervanger voor Henderson, die transfervrij naar Brentford vertrok en een leegte op het middenveld achterliet, benadrukte trainer John Heitinga in interviews en persconferenties.

Uiteindelijk werd de 21-jarige McConnell van Liverpool, Heitinga’s voormalige club, naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. "Er wordt straks met argusogen naar die jongen gekeken, want iedereen weet dat Ajax naar een heel ander type zocht", begint Driessen in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Als het straks twee keer niet goed gaat dan krijgt hij kritiek en dan wil ik het nog zien."

Driessen is sowieso geen fan van spelers huren. "Het is te hopen dat McConnell het goed doet, maar je leidt hem op voor Liverpool en niet voor jezelf. Dat vind ik altijd problematisch", aldus de journalist van De Telegraaf.

Het laatste Ajax Nieuws
