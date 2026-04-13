Driessen tempert enthousiasme: "Zoals altijd als Ajax wint..."

bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen gaat niet mee in de polonaise na de overwinning van Ajax op Heracles Almelo. Volgens de journalist is er nog altijd weinig reden voor positiviteit. 

Ajax won zaterdagavond eenvoudig van de hekkensluiter van de Eredivisie en Driessen merkte na afloop iets te veel enthousiasme. "Zoals altijd als Ajax wint in een dramatisch seizoen lopen velen vooruit op nieuwe succestijden", schrijft hij in zijn column in de Telegraaf. "Of het na een wedstrijdje tegen Sparta is een maand geleden of het niemendalletje tegen Heracles Almelo."

Driessen benadrukt dat de tegenstand zaterdagavond minimaal was. "Ineens wordt vergeten dat Wout Weghorst, Mika Godts en Steven Berghuis aardig voetbalden tegen de nummer 18 en gedoodverfde degradant uit de Eredivisie", merkt hij op. "Waar waren ze tegen Feyenoord en FC Twente?"

