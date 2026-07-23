Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax inspiratie kan halen uit de succesvolle Europese campagne van Feyenoord onder Arne Slot. De Rotterdammers bereikten in het seizoen 2021/2022 de finale van de Conference League en volgens de journalist liggen er ook voor Ajax kansen om ver te komen. Donderdagavond neemt de Amsterdamse club het in de tweede voorronde op tegen FK Vojvodina.

In de podcast Kick-off bespreekt Jeroen Kapteijns eerst de mogelijke tegenstanders in de volgende voorronde. Mocht Ajax afrekenen met FK Vojvodina, dan kan de club onder meer uitkomen tegen tegenstanders uit Liechtenstein, Andorra, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Ierland of Estland. "Dus dat wordt een volle Arena", grapt Kapteijns. Driessen benadrukt dat de thuiswedstrijden ook financieel van groot belang zijn voor Ajax. "Dat is eigenlijk het enige waar ze nog echt geld mee kunnen verdienen", stelt hij. "Vorig jaar waren ze direct geplaatst voor de Champions League. Een vol stadion levert Ajax volgens mij zo'n twee miljoen euro op. Daar moet je het van hebben."

Om de competitiefase van de Conference League te bereiken, moet Ajax drie voorrondes zien te overleven. Deelname aan het hoofdtoernooi levert 3,1 miljoen euro aan startgeld op. "Alles bij elkaar valt het bedrag nog mee, wat je in de Conference League kan ophalen", aldus Driessen. Toch ziet de journalist vooral de sportieve voordelen van een lange Europese campagne. "Feyenoord is zo ook begonnen in de Conference League, toen met Slot. Ik denk dat ze dat een beetje als voorbeeld moeten zien." Feyenoord begon het seizoen 2021/2022 eveneens in de voorrondes en wist uiteindelijk de finale van de Conference League te bereiken. Daarin bleek AS Roma met 1-0 te sterk. Volgens Driessen kan een succesvolle Europese campagne bovendien de marktwaarde van de Ajax-selectie flink verhogen. "Dan worden je spelers ook wat meer waard. Als je in de Champions League uitblinkt, worden je spelers drie keer zoveel waard. Nu misschien één of twee keer zoveel."