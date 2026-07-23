Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax inspiratie kan halen uit de succesvolle Europese campagne van Feyenoord onder Arne Slot. De Rotterdammers bereikten in het seizoen 2021/2022 de finale van de Conference League en volgens de journalist liggen er ook voor Ajax kansen om ver te komen. Donderdagavond neemt de Amsterdamse club het in de tweede voorronde op tegen FK Vojvodina.

In de podcast Kick-off bespreekt Jeroen Kapteijns eerst de mogelijke tegenstanders in de volgende voorronde. Mocht Ajax afrekenen met FK Vojvodina, dan kan de club onder meer uitkomen tegen tegenstanders uit Liechtenstein, Andorra, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Tsjechië, Ierland of Estland. "Dus dat wordt een volle Arena", grapt Kapteijns. Driessen benadrukt dat de thuiswedstrijden ook financieel van groot belang zijn voor Ajax. "Dat is eigenlijk het enige waar ze nog echt geld mee kunnen verdienen", stelt hij. "Vorig jaar waren ze direct geplaatst voor de Champions League. Een vol stadion levert Ajax volgens mij zo'n twee miljoen euro op. Daar moet je het van hebben."