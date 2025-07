Driessen tipt Ajax: "Heeft veel ervaring en een Ajax-achtergrond"

Ajax werd bijvoorbeeld gelinkt aan Dusan Tadic, maar John Heitinga liet al snel weten dat die terugkeer niet aan de orde is. "Dat kan ik me heel goed voorstellen. Je hebt Godts, die staan elkaar dan in de weg", oordeelt Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Die jongen moet verder groeien, dus prima dat Tadic niet komt."

Driessen denkt dat Daley Blind wél een mooie optie is voor Ajax. "Heitinga wilde niet zeggen dat Daley Blind zeker niet komt. Dat is iemand met veel ervaring en een Ajax-achtergrond", stelt hij. "Je moet zien wat hij nog kan brengen, maar het is wel een echte Ajacied en kan op meerdere plekken spelen. Ik kan wel voorstellen dat Ajax in hem geïnteresseerd is."

Vooralsnog wordt Driessen niet warm van de transferzomer van de Amsterdammers. "Er is nog bijna niks gehaald. Moro komt, maar die moet zich ook nog bewijzen", aldus de journalist. "Er is op dit moment weinig houvast om te denken dat het beter gaat dan vorig seizoen."