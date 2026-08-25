Driessen tipt Ajax: "Hoe simpel kan het zijn? Haal die jongen op"
Valentijn Driessen heeft stevige kritiek op het transferbeleid van Ajax. De journalist van De Telegraaf vindt dat de Amsterdammers veel geld hebben uitgegeven aan spelers die volgens hem tot nu toe weinig laten zien. Ook begrijpt hij niet waarom de club er maar niet in slaagt om een nieuwe verdedigende middenvelder aan te trekken.
Tijdens Vandaag Inside wordt Driessen gevraagd naar de zoektocht van Ajax naar een nieuwe nummer zes. Hij kan nauwelijks geloven dat die positie nog altijd niet is ingevuld. "Dat is natuurlijk ongelofelijk. Henderson was het ideaalbeeld en die is nu al meer dan een jaar weg. Dan heb je drie transferperiodes en dan heb je nog steeds geen verdedigende middenvelder gehaald... Hoe simpel kan het zijn? Haal die jongen van NEC, Nejasmic, op. Dat is een goede speler en die kun je ophalen."
Daarna richt Driessen zijn pijlen op de spelers die Ajax deze zomer al heeft aangetrokken. Volgens hem hebben de Amsterdammers daarbij flink de plank misgeslagen. "Alles wat gekocht is en waar heel veel geld voor betaald is, kan er niks van." Ook over de komst van Marcos Leonardo is hij niet te spreken. "De spits (Leonardo, red.) kostte bijna twintig miljoen euro en kan er niets van. Hij is niet voor niets verkocht door Benfica."
Ook Caio Henrique weet Driessen niet te overtuigen. De linksback kwam voor naar verluidt zo'n tien miljoen euro over van AS Monaco, maar heeft volgens de journalist nog weinig laten zien. "De linksback is heel lang geblesseerd geweest. Daarna heeft hij geen goede wedstrijd meer gespeeld. Alles waar veel geld voor betaald is, doet het niet."
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