Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Driessen tipt Ajax nieuwe directeur: "Hij is de ideale kandidaat"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen ziet geen realistisch scenario waarin Marc Overmars terugkeert bij Ajax, maar heeft wél een duidelijke suggestie voor de invulling van de technisch directeursrol. Volgens de verslaggever van De Telegraaf zou de club uit Amsterdam goed doen aan het binnenhalen van AZ’er Max Huiberts.

Een rentree van Overmars bij Ajax acht Driessen uitgesloten. "Er zijn nog mensen op de vloer bij Ajax die toentertijd last hebben ondervonden van zijn grensoverschrijdend gedrag", zegt hij in een video-item van De Telegraaf. Ook wijst de journalist op de gezondheidssituatie van de oud-Ajacied. "Hij heeft fysiek een jasje uitgedaan. Ik denk dat hij het zelf niet moet willen."

Volgens Driessen is er echter wél een ideale opvolger beschikbaar. "Voor mij is Max Huiberts natuurlijk de ideale kandidaat. Hij heeft zich jarenlang bewezen bij AZ en als je bij de besten van Nederland wil horen, moet je Max Huiberts binnenhalen en Marc Overmars gewoon met rust laten."

Huiberts was tussen 1996 en 2003 actief als speler van AZ. In 2006 keerde hij terug in Alkmaar als scout. Vier jaar later werd hij technisch coördinator, en eind 2015 volgde hij Earnest Stewart op als technisch directeur.

