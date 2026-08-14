Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"
Valentijn Driessen zou Darko Nejasmic wel bij Ajax willen zien. De journalist is erg te spreken over de middenvelder van NEC.
Ajax kent een drukke transferzomer, maar Driessen is nog niet zo enthousiast over de aanwinsten. "Het is tot dus ver niet geweldig wat er is binnen gekomen", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Het zijn allemaal geen verschilmakers. Ter Stegen is dan gratis binnen gekomen en Brandt en Blind wil ik nog wel zien in Europa. Blind in ieder geval, want Brandt is een goede speler, maar wat er omheen hangt..."
Driessen is kritisch op Maher Carrizo, Caio Henrique en Marcos Leonardo. "Die Braziliaanse spits (Marcos Leonardo, red.) moet waarschijnlijk spelen omdat hij geld heeft gekost, maar die brengt helemaal niets. Die andere Braziliaan (Caio Henrique, red.) brengt helemaal niets en die Argentijn (Maher Carrizo, red.) brengt ook helemaal niets", kraakt hij.
Driessen adviseert Ajax om even naar Nijmegen te bellen. "Als ik onze vriend Nejasmic zie en ik zie Regeer, dan zou ik het wel weten. Als ik daar vijf miljoen euro voor moet betalen, dat zou ik blind neerleggen voor die gozer. Dat is een speler die Ajax zoekt. Degene die Ajax tot op heden heeft gehaald, daar ben ik nog niet echt van onder de indruk."
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Driessen tipt Ajax over Eredivisie-speler: "Ik zou het wel weten"
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