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Driessen tipt Ajax: "Waarom zet je hem daar niet een keer neer?"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ en Sofyan Amrabat stond op de website van de Telegraaf in het 'Elftal van de Week' na de nipte zege. Valentijn Driessen is echter helemaal niet zo onder de indruk van de Marokkaanse middenvelder. 

"Weet je waar ik ook zo moe van word? Dat is die heiligverklaring van Amrabat", legt hij uit in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Geweldig, eindelijk de nieuwe Jordan Henderson gevonden. Maar volgens mij was er ook heel veel kritiek op Henderson", blikt Driessen terug. 

"Je verwacht minimaal een Lasse Schöne daar op die positie en niet een Henderson en al helemaal geen Amrabat", vervolgt hij. "Het verschil tussen Henderson en Amrabat kan ik ook nog wel zien. Dan denk ik: als dit het Ajax is...", zucht Driessen, die het liefst een 'stofzuiger' heeft die ook goed is in balbezit. 

"Kijk, Jan Wouters beheerste alle twee", blikt hij terug. "Die kon ook geweldig goed voetballen, maar Amrabat is voetballend naar voren natuurlijk veel en veel minder. Dat was Henderson ook, maar die was ook nog wel gevaarlijk naar de goal toe. Die scoorde namelijk ook nog wel eens af en toe", aldus Driessen, die overigens wel een uitstekende oplossing ziet in de selectie van trainer Michel Sanchez. 

"Het punt is: als dat de positie is die op die manier wordt ingevuld bij Ajax, dan ben ik daar niet weg van. Je zag Baas één of twee keer doorstoten naar het middenveld en dan is er gewoon een hele goede voortzetting. Dan denk ik: waarom zet jij hem daar niet eventueel een keer neer? Het is een keer heel kort geprobeerd, maar voor de rest nooit", baalt hij. "Ik hoop dat Ajax daar wel met een 'voetballer' gaat komen en niet met een breker. Je moet daar juist iemand hebben die ervoor zorgt dat je niet in dit soort spel terechtkomt", adviseert Driessen. 

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