Driessen tipt Ajax: "Waarom zet je hem daar niet een keer neer?"

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ en Sofyan Amrabat stond op de website van de Telegraaf in het 'Elftal van de Week' na de nipte zege. Valentijn Driessen is echter helemaal niet zo onder de indruk van de Marokkaanse middenvelder.

"Weet je waar ik ook zo moe van word? Dat is die heiligverklaring van Amrabat", legt hij uit in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Geweldig, eindelijk de nieuwe Jordan Henderson gevonden. Maar volgens mij was er ook heel veel kritiek op Henderson", blikt Driessen terug. "Je verwacht minimaal een Lasse Schöne daar op die positie en niet een Henderson en al helemaal geen Amrabat", vervolgt hij. "Het verschil tussen Henderson en Amrabat kan ik ook nog wel zien. Dan denk ik: als dit het Ajax is...", zucht Driessen, die het liefst een 'stofzuiger' heeft die ook goed is in balbezit.