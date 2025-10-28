Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Driessen tipt Heitinga: "Dat is meer een nummer 6 voor Ajax"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Youri Regeer maakte zondag tijdens FC Twente - Ajax een goede indruk op Valentijn Driessen. De middenvelder verving na één helft James McConnell, over wie de chef sport van De Telegraaf aanzienlijk minder te spreken is.

McConnell begon zondag in Enschede in de basis, net als in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. De van Liverpool gehuurde middenvelder kon echter geen indruk maken en werd na 45 minuten vervangen door trainer John Heitinga, die Regeer inbracht. "Ik vond Youri Regeer, van wat ik er van gezien heb, goed spelen", vertelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Die viel uitstekend in", vult Driessen aan over de 22-jarige Haarlemmer. "Dat vind ik veel meer een nummer 6 voor Ajax. Maar wat die gozer uit Liverpool hier is komen doen, dat vraag ik me echt af. Werkelijk waar, wat een gekkigheid."

Tafelgenoot en Ajax-watcher Mike Verweij voegt daar nog een grap aan toe: "Die heeft waarschijnlijk een jaartje aanpassingstijd nodig, en dan gaat hij terug."

Ajax presenteerde McConnell op 29 augustus van dit jaar, in de slotdagen van de transferwindow. Tot nu toe is de huurtransfer nog geen succes gebleken; de Engelse controleur kwam in totaal 207 minuten in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

