Driessen tipt Jordi Cruijff: "Daar zit niemand op te wachten"

Fred Grim maakt het seizoen op interim basis af, maar voor volgend seizoen moet Jordi Cruijff een nieuwe hoofdtrainer hebben gevonden. "Cruijff moet een trainer naar Amsterdam halen die op korte termijn een grote impact heeft op Ajax en de Ajax-stijl van voetballen. Met een sterke voorkeur voor een Nederlander die de verhoudingen in de Eredivisie goed kent en weet waar Ajax voor staat", oordeelt Driessen in de Telegraaf.

Volgens Driessen geldt Schreuder als perfecte kandidaat om die vacature in te vullen. "Zijn eis om z’n eigen drie assistenten (Ahmed Abdulla, Nick van der Velden, Haris Medunjanin) te mogen meenemen, kan geen probleem zijn voor Cruijff. Hij omringde de Spanjaard Oscar Garcia als trainer van Jong Ajax deze maand met liefst drie landgenoten, die uit de kring van Garcia en Cruijff kwamen."

"Het alternatief voor een Nederlandse hoofdcoach zou Cruijff over de grens moeten zoeken en dan komt hij ongetwijfeld in zijn tweede vaderland Spanje terecht. Maar niemand zit te wachten op een Spaanse enclave die Ajax overneemt. Het is heus niet zo dat alles wat je van ver haalt lekker is", besluit de journalist.