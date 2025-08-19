Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"

Max
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen denkt dat Kodai Sano een betere optie is voor Ajax dan Edson Alvarez. De Amsterdammers zoeken deze transferperiode nog een nieuwe 'zes'. 

Alvarez wordt gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar Driessen vindt Sano een betere optie voor de Amsterdammers. "Toevallig heb ik zitten kijken tegen Heracles (1-4 zege NEC red.). Dan moet ik wel zeggen: hij is comfortabel aan de bal", merkt Driessen op in Kick-off van de Telegraaf. "Dat zijn alle Japanners, op die Ueda van Feyenoord na. Maar ze zijn vaak links- en rechtsbenig."

Driessen denkt dat de middenvelder van NEC een beter alternatief is dan het huren van de dure Alvarez van West Ham United. "Dan zou ik eerder voor zo iemand gaan. Voor een jonger iemand, die je daarna altijd nog kan doorverkopen, in plaats van dat je 6 miljoen zo het putje ingooit voor Álvarez", besluit de journalist. 

