Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Driessen tipt oud-Ajacied als bondscoach: "Dadelijk is die te oud"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen hoopt dat voormalig Ajax-trainer Peter Bosz de opvolger van bondscoach Ronald Koeman wordt bij het Nederlands elftal. Volgens de journalist is het na het WK tijd voor een nieuwe trainer bij Oranje. 

Koeman begon begin 2023 aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal nadat hij eerder ook al anderhalf jaar werkzaam was in die functie. "Koeman krijgt van mij een 7,5, maar wel na het WK weg", stelt Driessen in Vandaag Inside. "Na zes jaar moet je gewoon een andere bondscoach hebben."

Het contract van Koeman loopt af na het WK in de VS, Canada en Mexico volgend jaar en wat Driessen betreft wordt hij dan opgevolgd. "Ik vind Ronald een prima kerel en hij mag er van mij best langer zitten, maar ik zou graag Peter Bosz als bondscoach zien", oppert de journalist. "Dat is wat avontuurlijker. Ik zou Bosz doen nu het nog kan. Dadelijk is die te oud en dan kan het niet meer."

Driessen verwacht niet dat Nederland volgend jaar het WK wint. "Natuurlijk worden we geen wereldkampioen. Het Nederlands voetbal is er voor de kwartfinale. That's it. Als je dat haalt, dan moet je dolblij zijn en word je daarna uitgeschakeld. De laatste jaren haal je de finales helemaal niet meer."

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Peter Bosz
