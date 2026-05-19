Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax Dick Schreuder op moet halen bij NEC. Hij begrijpt totaal niet dat de Amsterdammers bezig zijn met de Spaanse Michél en niet met de succes trainer van het team uit Nijmegen.

Afgelopen zondag leidde Schreuder NEC naar de derde plek in de Eredivisie. "Schreuder heeft er een geweldig team van gemaakt", begint Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf. "Dat is natuurlijk de grondlegger van het succes. Zonder Dick Schreuder had dit nooit gebeurd."

Mike Verweij sluit zich daarbij aan. "Dat is ook wel het mooie. In de eerste plaats zou het mooi zijn om Dick Schreuder te halen vanwege alle goede resultaten. Maar ook omdat al je spelers opeens heel veel meer waard worden. Hij slaagt er wel heel goed in om én een heel goed team te formeren én spelers individueel heel veel beter en dus heel veel meer waard te laten worden."