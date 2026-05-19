Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"

Rik Engelbertink
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen vindt dat Ajax Dick Schreuder op moet halen bij NEC. Hij begrijpt totaal niet dat de Amsterdammers bezig zijn met de Spaanse Michél en niet met de succes trainer van het team uit Nijmegen. 

Afgelopen zondag leidde Schreuder NEC naar de derde plek in de Eredivisie. "Schreuder heeft er een geweldig team van gemaakt", begint Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf. "Dat is natuurlijk de grondlegger van het succes. Zonder Dick Schreuder had dit nooit gebeurd."

Mike Verweij sluit zich daarbij aan. "Dat is ook wel het mooie. In de eerste plaats zou het mooi zijn om Dick Schreuder te halen vanwege alle goede resultaten. Maar ook omdat al je spelers opeens heel veel meer waard worden. Hij slaagt er wel heel goed in om én een heel goed team te formeren én spelers individueel heel veel beter en dus heel veel meer waard te laten worden."

Schreuder lijkt echter niet in beeld in Amsterdam. Driessen: "Daarom is het natuurlijk onbegrijpelijk dat Jordi Cruijff volledig aan hem voorbijgaat. Als hij z’n telefoon opent, staat er +34", doelend op de cijfers die je moet typen om met Spaanse nummers in contact te komen op je telefoon. "That’s it. Ik begrijp het ook niet."

"Zo’n jongen als Schreuder… Wat past er nou nog meer bij Ajax dan dat intense, aanvallende voetbal dat hij propageert en bij al die clubs waar hij zit in heel korte tijd teweeg weet te brengen?", aldus Driessen. "Hij staat niet op de lijst", weet Verweij echter. "Misschien nóg niet. Misschien dat hij door de huidige successen anders gaat denken. Maar ik denk dat het Míchel gaat worden."

Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"

0
Oscar Garcia

García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"

García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."

Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"

Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"

Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"

'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'

Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"

Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws