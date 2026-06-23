Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Brian Brobbey had zaterdag een belangrijk aandeel in de 5-1 overwinning op Zweden. Valentijn Driessen vond het enthousiasme rond de spits wel doorslaan.
Driessen vindt het allemaal erg opportunistische en vergelijkt het met de situatie van Romelu Lukaku. "Heel België liep de polonaise omdat Romelu Lukaku terug was. Daarom vond ik de polonaise rond Brian Brobbey ook zo overdreven. Laten we nou eerst kijken of hij over een aantal wedstrijden ook zo goed is", stelt hij bij de Telegraaf.
De journalist vindt dat er snel wordt doorgeslagen. "Het gaat niet over de spelers, maar over hoe er op gereageerd wordt. In de buitenlandse media kon Nederland er niks van na de wedstrijd tegen Japan en nu zijn ze een kandidaat voor de wereldtitel", geeft hij als voorbeeld. "Ik begrijp het opportunisme, want je scoort er kranten en hits mee. Dat hoeft van mij niet."
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Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
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