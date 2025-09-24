Kick-off
Driessen niet overtuigd: "Ajax verkoopt hem niet aan Real Madrid"
Driessen trapt op de rem: "Zo goed was hij nou ook weer niet"

Max
bron: Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen gaat nog niet mee in het enthousiasme rond Oscar Gloukh. De middenvelder van Ajax vervulde zondag een heldenrol tegen PSV. 

Gloukh kwam zondag in de ploeg, speelde goed en maakte in extremis de gelijkmaker. De zomeraankoop, die als valse negen werd opgesteld, van Ajax kon op veel complimenten rekenen, maar nog niet van Driessen. “Het is dat de wissel noodgedwongen was, anders hadden mensen gezegd dat het een fantastische wissel was van Heitinga, reageert hij in Kick-off van de Telegraaf

Driessen erkent dat Gloukh een goede actie in huis had, maar tempert ook de lofzang. “Bij de goal was hij geweldig en hij had nog een andere flits, maar zo heel goed was hij nou ook weer niet", aldus de journalist. "Als hij een een-tweetje aangaat, dan passt hij wel, maar beweegt hij nooit door. Dat deed hij alleen bij de goal. Het is alleen maar pielen en eigen acties maken. Met Gloukh ben je er nog niet."

