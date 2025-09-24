Driessen trapt op de rem: "Zo goed was hij nou ook weer niet"

Gloukh kwam zondag in de ploeg, speelde goed en maakte in extremis de gelijkmaker. De zomeraankoop, die als valse negen werd opgesteld, van Ajax kon op veel complimenten rekenen, maar nog niet van Driessen. “Het is dat de wissel noodgedwongen was, anders hadden mensen gezegd dat het een fantastische wissel was van Heitinga, reageert hij in Kick-off van de Telegraaf.

Driessen erkent dat Gloukh een goede actie in huis had, maar tempert ook de lofzang. “Bij de goal was hij geweldig en hij had nog een andere flits, maar zo heel goed was hij nou ook weer niet", aldus de journalist. "Als hij een een-tweetje aangaat, dan passt hij wel, maar beweegt hij nooit door. Dat deed hij alleen bij de goal. Het is alleen maar pielen en eigen acties maken. Met Gloukh ben je er nog niet."