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Driessen twijfelt aan transfer Ajax: "Ook kritisch op Gloukh"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Niet iedereen is overtuigd van de aanstaande komst van Marcos Leonardo. Valentijn Driessen plaatst vraagtekens bij de miljoeneninvestering van de Amsterdammers, terwijl oud-scout Hans van der Zee volgens de journalist bepaald niet enthousiast is over de Braziliaanse spits.

Leonardo staat op het punt om de overstap van Al Hilal naar Ajax af te ronden. De 23-jarige aanvaller moet ongeveer negentien miljoen euro kosten. Alleen de medische keuring en de laatste administratieve zaken scheiden hem nog van een contract in Amsterdam.

In een reactie tegenover De Telegraaf verwijst Driessen naar de mening van voormalig Ajax-scout Hans van der Zee. "Ik vond het heel typerend dat Hans van der Zee, de ex-superscout van Ajax, kritisch was", zegt de journalist. "Hij was ook kritisch op Gloukh. Daar zei hij over: veel op één tempo, niet terugschakelen, alleen voor aan de buitenkant. Dat heeft hij allemaal aangegeven en we hebben kunnen zien dat hij gelijk had. Hij zegt dat deze jongen niet kan voetballen."

Ondanks die kritische geluiden sluit Driessen niet uit dat Leonardo toch een succesvolle aankoop kan blijken. Volgens hem beschikt de Braziliaan over interessante papieren, al plaatst hij wel een kanttekening bij zijn prestaties in Saudi-Arabië.

"Ik denk dat het op zich wel een heel goede aankoop kan zijn, bij Benfica heeft hij het niet gebracht. Hij heeft een heel goed track record, maar wel in Saudi-Arabië. Volgens Ronald Koeman stelt die competitie niks voor, dus we moeten er niet te veel waarde aan hechten."

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