Driessen twijfelt aan transfer Ajax: "Ook kritisch op Gloukh"

Niet iedereen is overtuigd van de aanstaande komst van Marcos Leonardo. Valentijn Driessen plaatst vraagtekens bij de miljoeneninvestering van de Amsterdammers, terwijl oud-scout Hans van der Zee volgens de journalist bepaald niet enthousiast is over de Braziliaanse spits.

Leonardo staat op het punt om de overstap van Al Hilal naar Ajax af te ronden. De 23-jarige aanvaller moet ongeveer negentien miljoen euro kosten. Alleen de medische keuring en de laatste administratieve zaken scheiden hem nog van een contract in Amsterdam.

In een reactie tegenover De Telegraaf verwijst Driessen naar de mening van voormalig Ajax-scout Hans van der Zee. "Ik vond het heel typerend dat Hans van der Zee, de ex-superscout van Ajax, kritisch was", zegt de journalist. "Hij was ook kritisch op Gloukh. Daar zei hij over: veel op één tempo, niet terugschakelen, alleen voor aan de buitenkant. Dat heeft hij allemaal aangegeven en we hebben kunnen zien dat hij gelijk had. Hij zegt dat deze jongen niet kan voetballen."