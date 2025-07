Driessen twijfelt over keuze Ajax: "Gewoon geen succes geweest"

Valentijn Driessen is allerminst overtuigd van de kwaliteiten van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. In de Kick-off podcast van De Telegraaf laat de journalist weten dat de kersverse coach in zijn ogen nog alles moet bewijzen. Heitinga keert terug op het trainingsveld als opvolger van Francesco Farioli, maar zijn eerdere periode bij Ajax laat volgens Driessen weinig reden tot optimisme.