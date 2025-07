Driessen uit kritiek rondom Ajax: "Hij heeft het nog niet bewezen"

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van de komst van Raúl Moro naar Ajax en de nieuwe trainer van Ajax, John Heitinga. De vleugelaanvaller maakte indruk op het EK Onder 21 en bij Real Valladolid, maar volgens de journalist van De Telegraaf biedt dat geen garanties. Ajax zou zo'n 9,5 miljoen euro betalen, plus 2,5 miljoen aan bonussen.

Eerder liet Alex Kroes zelf weten dat Ajax dicht bij de komst van Raúl Moro is. "We zijn heel dicht bij een heel mooie transfer van een speler uit Spanje. Daar zijn we heel blij mee", luidde de teksten van de directeur. Driessen denkt daar anders over. "Die maakte een goede indruk op dat EK O21, maar dat is jeugdvoetbal", vertelt Driessen in de Kick-off podcast.

Vorig seizoen eindigde Valladolid als hekkensluiter in La Liga, waardoor een vertrek lijkt te volgen. "Nu gaat het om het echte werk. Hij komt van Real Valladolid, die zijn roemloos gedegradeerd. Hij is ook een tijdje geblesseerd geweest, dus op zich zegt dat niet veel", vervolgt hij.

Ook het enthousiasme over de nieuwe trainer John Heitinga is volgens Driessen niet terecht. "Datzelfde geldt voor Heitinga. Die eerste periode was gewoon geen succes geweest", vertelt de journalist. "Je leest heel veel: toptrainer dit, toptrainer dat. Hij heeft het voor mij nog niet bewezen. Veel spelers roepen het ook, maar ik weet niet of ik dat serieus moet nemen. Steven Bergwijn zei dat bijvoorbeeld. Ik weet niet of hij het vermogen heeft om dat te beoordelen."