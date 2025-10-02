Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Driessen uiterst fel naar Ajacied: "Dit was niet de eerste keer!"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

Ajax ging dinsdagavond volledig onderuit tegen Olympique Marseille. In de vroege fase van de wedstrijd keek de ploeg van John Heitinga al tegen een 3-0 achterstand aan, mede door twee doelpunten van oud-Feyenoorder Igor Paixão. Uiteindelijk liep de score op tot 4-0, een pijnlijke afstraffing voor de Amsterdamse club.

het elftal en wat er de laatste tijd is gepresteerd, dat is de volledige verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. Hij krijgt een aantal spelers tot zijn beschikking en daar moet je het beste uithalen. Tegen NAC win je dan nog, maar vraag niet hoe. Maar nu, dat kan je rustig markeren als het demasqué van zowel de spelers als de hoofdtrainer John Heitinga."

Driessen vervolgt zijn kritiek: "De gekozen tactiek is de verkeerde geweest en dat is niet de eerste keer. Juist de ervaren spelers gaan in de fout bij twee goals. Dan wordt zo'n trainer ook niet geholpen door zijn belangrijkste spelers. Als je ze vooraf spreekt dan hebben ze het over dat ze de huid duur gaan verkopen, maar in het veld geven ze gewoon niet thuis. En John Heitinga geeft langs het veld niet thuis."

