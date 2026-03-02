Driessen: "Van het grote, gouden Ajax is helemaal niets meer over"

Volgens Valentijn Driessen zou het 'zeker niet misplaatst' zijn als Ajax en Feyenoord dit seizoen alsnog ingrijpen op de trainersbank. De chef voetbal van De Telegraaf is bijzonder kritisch op zowel Fred Grim als Robin van Persie en acht een schokeffect allesbehalve overbodig.

In een video-item van De Telegraaf, een dag na het doelpuntloze gelijkspel van Ajax tegen PEC Zwolle (0-0), spaart Driessen de Amsterdammers niet. "Van Ajax word je niet blij", stelt hij. "Er zit totaal geen vooruitgang in. Heitinga werd op straat gezet, maar Grim doet het geen haar beter. Het voetbal ziet er niet uit, het spel is gewoon om van te huilen. Van het grote, gouden Ajax is helemaal niets meer over."

Ook bij Feyenoord ziet Driessen problemen. Over trainer Robin van Persie is hij duidelijk: "Die hanteert de verkeerde tactiek." De vraag of een trainerswissel in De Kuip of de Johan Cruijff ArenA aan de orde moet zijn, beantwoordt hij zonder aarzeling. "Ik loop daar niet iedere dag over de werkvloer, dus ik kan het moeilijk inschatten. Maar als ik het spel van Ajax en Feyenoord zie, dan denk ik: daar zou een trainerswissel zeker niet misplaatst zijn. Al is het alleen maar om een schokeffect te creëren, om de spelers nog één keer aan de praat te krijgen. Dat lukt Van Persie en Grim duidelijk niet."

Volgens Driessen ligt de bal bij de beleidsbepalers. "Als de directeuren, Jordi Cruijff en Dennis te Kloese, zien dat het ook doordeweeks niet goed gaat, wat eigenlijk valt af te leiden uit de wedstrijden, dan zou ik toch wel overwegen om een bepaald schokeffect te creëren. De tweede plek en dus Champions League-voetbal is superbelangrijk voor beide clubs."

Bij Ajax mist hij vooral bezieling langs de lijn. "Met Grim en Denny Landzaat zitten er dode vogeltjes op de bank. Als je die Spanjaard bij Jong Ajax (Oscar Garcia, red.) ziet... Daar is wél een schokeffect gecreëerd. Misschien is dat wat voor Jordi Cruijff om te overwegen."