Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"

bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen vond Remko Pasveer zaterdagavond geen goede indruk maken. De doelman van Heracles Almelo moest drie keer vissen tegen Ajax.

Driessen denkt niet dat Pasveer zondagochtend lekker wakker is geworden. "Ik denk dat Ajax heel blij is dat ze Remko Pasveer naar Heracles Almelo hebben laten gaan. Het leek wel of hij Ajax drie punten gunde", vertelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Zo is het natuurlijk niet, dat weet ik zelf ook wel. Maar hij werkte in ieder geval niet tegen Ajax, om het mild te zeggen."

De 42-jarige doelman ruilde Ajax afgelopen winter in voor jeugdliefde Heracles Almelo, maar is nog niet heel gelukkig bij de hekkensluiter van de Eredivisie. 

De 0-3 overwinning van Ajax is voor Driessen geen reden voor veel positiviteit in Amsterdam. "Het is allemaal weer niet overtuigend. Volgende week moeten ze tegen NAC, dat strijdt om de laatste kans om directe degradatie te voorkomen. Ik denk dat dat toch weer een moeilijk verhaal wordt voor Ajax", aldus de journalist. 

Ajax is nog altijd niet in topvorm. "Want ook tegen tegenstanders onderin het rechterrijtje is het geen uitgemaakte zaak wat Ajax doet. Met tien man kwamen ze ook nog onder druk tegen Heracles, na een hele domme rode kaart voor Tomiyasu", besluit hij. 

