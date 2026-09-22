Driessen verbaasd na fout: "Het grote Ajax moet geholpen worden"

Valentijn Driessen vindt dat Excelsior zaterdag een strafschop had moeten krijgen tegen Ajax. De journalist van De Telegraaf begrijpt niet dat de VAR niet ingreep toen Youri Baas tegenstander Irakli Yegoian in het gezicht raakte en suggereert dat Ajax daarmee goed is weggekomen.

"Dat dacht ik wel ja", reageert Driessen tijdens Vandaag Inside als Wilfred Genee hem vraagt of Excelsior in de slotfase een penalty had moeten krijgen.

Johan Derksen deelt die mening en begrijpt vooral niet waarom de VAR niet ingreep. "Dit moet een VAR toch zien, dat een scheidsrechter het niet ziet, maar die VAR…"

Driessen trekt vervolgens de vergelijking met een eerder moment rond Ruben van Bommel tijdens de topper tussen Ajax en PSV. Daarbij suggereert hij dat het belang van Ajax mogelijk een rol heeft gespeeld bij het uitblijven van een strafschop. "De VAR hoor je niet. Toen bij Van Bommel stond heel Nederland op zijn kop en nu ineens niet. Het gaat natuurlijk om Ajax, het grote Ajax. Dat moet even aan een puntje geholpen worden, of aan drie punten. Dus daarom."