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Driessen verbaasd na fout: "Het grote Ajax moet geholpen worden"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen vindt dat Excelsior zaterdag een strafschop had moeten krijgen tegen Ajax. De journalist van De Telegraaf begrijpt niet dat de VAR niet ingreep toen Youri Baas tegenstander Irakli Yegoian in het gezicht raakte en suggereert dat Ajax daarmee goed is weggekomen.

"Dat dacht ik wel ja", reageert Driessen tijdens Vandaag Inside als Wilfred Genee hem vraagt of Excelsior in de slotfase een penalty had moeten krijgen.

Johan Derksen deelt die mening en begrijpt vooral niet waarom de VAR niet ingreep. "Dit moet een VAR toch zien, dat een scheidsrechter het niet ziet, maar die VAR…"

Driessen trekt vervolgens de vergelijking met een eerder moment rond Ruben van Bommel tijdens de topper tussen Ajax en PSV. Daarbij suggereert hij dat het belang van Ajax mogelijk een rol heeft gespeeld bij het uitblijven van een strafschop. "De VAR hoor je niet. Toen bij Van Bommel stond heel Nederland op zijn kop en nu ineens niet. Het gaat natuurlijk om Ajax, het grote Ajax. Dat moet even aan een puntje geholpen worden, of aan drie punten. Dus daarom."

Ajax kreeg zelf voldoende mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. Derksen verbaast zich er dan ook over dat Excelsior uiteindelijk met een punt uit de Johan Cruijff ArenA vertrok. "Het was wel een wonder dat Ajax niet won hoor", vervolgt hij.

"Dat is ook kwaliteit toch…", haakt Driessen daar meteen op aan. "Als jij dertig kansen krijgt, dan mag je er wel drie maken. Ik vond het ook nog wel leuk ook, ook vanwege dit moment (het penaltymoment met Baas en Yegoian, red.) dat Excelsior een puntje pakte."

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