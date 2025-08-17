Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen verbaast: "Die Ajax-speler bespeelde Makkelie geweldig"

Voetbal
Cherine Benjmil
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Wout Weghorst had volgens Valentijn Driessen het laatste fluitsignaal niet gehaald als de regels consequent waren toegepast. De journalist is kritisch op het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax (2-2).

Ajax verloor zondagmiddag de eerste punten van het Eredivisie-seizoen: Go Ahead kwam via Meulensteen en Linthorst terug na een voorsprong van Klaassen, waarna Baas in blessuretijd de 2-2 maakte. Driessen bekritiseerde zowel het veldspel van Ajax als de keuzes van Heitinga, die voor Anton Gaaei en Owen Wijndal op de backposities koos. "Dat is gewoon vragen om moeilijkheden. In de eerste helft dook Go Ahead steeds achter die twee op. Het valt mij allemaal zwaar tegen, zeker als je weet dat ze zes à zeven weken bezig zijn."

Driessen viel vooral een incident met Weghorst op. "Ja, hij had het aan de stok met alles en iedereen, vandaag. Hij bespeelde Makkelie geweldig. Hij kreeg weliswaar een gele kaart in de eerste helft, maar had er eigenlijk met rood af gemoeten. Hij ging gewoon door en maakte zelfs een goal, terwijl er al lang was afgefloten", doelt de journalist op een moment in de tweede helft, toen Weghorst na fluiten van Makkelie Go Ahead-doelman Jari de Busser verschalkte.

"Dan zie je dat Makkelie toch met de regels speelt. De ene keer wel hanteren, de andere keer niet. Stel je voor dat Weghorst in de slotfase de winnende had gemaakt, dan hadden ze hier de tent afgebroken. En terecht. Makkelie moet gewoon fluiten waarvoor hij moet fluiten en een gele kaart geven als het een gele kaart is. Ik begrijp nu ook wel dat hij internationaal ook afvalt, als hij dit soort gedrag vertoont", aldus de sportjournalist van De Telegraaf.

John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Mika Godts

