Driessen zeer verbaasd: "Ajax wil toch een voorbeeldclub zijn..."

Het is volgens Valentijn Driessen een opvallende en verkeerde keuze dat Ajax Kiki Musampa heeft toegevoegd aan de technische staf van het eerste elftal. De voetbaljournalist reageert daarmee op kritiek van Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, die dit eerder aanhaalde.

Driessen geeft aan dat hij het eens is met Vugts. Die uitte donderdag al zijn verbazing over het feit dat Musampa een rol heeft gekregen bij Ajax 1. Musampa, die nu assistent is van Oscar Garcia, wordt in Nederland namelijk verdacht van belastingfraude. Volgens Driessen probeert Ajax juist een club te zijn die het goede voorbeeld geeft.

"Ajax wil een voorbeeldclub zijn", zegt Driessen bij Kick-off. "Ze nodigen allerlei mensen uit om spelers ervan te overtuigen goed met hun geld om te gaan, omdat hele jonge spelers heel veel geld verdienen. Dat gaat natuurlijk wel eens mis. Voor mensen uit de criminaliteit zijn die jongens vaak opgejaagd wild."

"Dat hebben we met Brobbey meegemaakt. Ajax doet daar veel aan. Als je dan een voorbeeld wil stellen, dan moet je ook zeggen: daar willen we niet aan meewerken. Hou hem in ieder geval uit beeld wat dat betreft. Ik vind dat Paul Vugts wel een punt heeft", aldus Driessen.