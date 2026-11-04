Driessen vergelijkt Ajacied met Zidane: "Dat was hij ook niet"

Valentijn Driessen is onder de indruk van Abdellah Ouazane. De jonge Ajacied maakt de afgelopen weken indruk als linksbuiten, hoewel hij van nature geen vleugelaanvaller is. Volgens de journalist hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Driessen haalt zelfs Zinedine Zidane aan om zijn standpunt kracht bij te zetten.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf bespreken Driessen en Mike Verweij het gebrek aan snelheid en diepgang op de flanken van Ajax. Vooral na het vertrek van Mika Godts mist de ploeg volgens Verweij een aanvaller die met zijn snelheid het verschil kan maken. "Ik heb nog niet veel van Simon Adingra gezien, maar ze hebben geen enkele diepte of snelheid in de selectie. Na het vertrek van Mika Godts is dat gewoon weg", stelt Verweij.

Driessen is het niet volledig eens met de zorgen over de vleugelposities. De journalist wijst op het optreden van Ouazane, die zaterdag tegen AZ een belangrijke bijdrage leverde aan de 1-0 overwinning van Ajax. De jonge spelmaker verzorgde de assist bij het enige doelpunt van de wedstrijd. "Al het gevaar kwam wel van Ouazane. Dat is natuurlijk een parel", reageert Driessen enthousiast.

Verweij erkent de kwaliteiten van Ouazane, maar vraagt zich af of de Ajacied wel de ideale oplossing is voor de linkerflank. "Hij is natuurlijk geen klassieke linksbuiten."

Driessen ziet daarin geen enkel bezwaar en maakt een opvallende vergelijking met een van de grootste voetballers aller tijden. "Dat was Zinedine Zidane ook niet en die stond ook linksbuiten. Je kan het ook binnen een Ajax-systeem gewoon heel goed invullen", aldus Driessen.