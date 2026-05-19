Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf hard uitgehaald naar Ajax en trainer Óscar García. Na het doelpuntloze gelijkspel tegen SC Heerenveen en het mislopen van directe plaatsing voor Europees voetbal spaart de journalist niemand binnen de Amsterdamse club.

Driessen noemt Ajax zelfs een gevallen topclub. "De grootste club van het land heeft nationaal en internationaal een modderfiguur geslagen en doet dat meer structureel dan incidenteel. Ajax is hard op weg het Anderlecht van Nederland te worden. Een vervallen topclub, niet meer dan een subtopper met af en toe een uitschieter naar boven."

Volgens de Telegraaf-verslaggever heeft Ajax zich dit seizoen "op alle fronten, sportief en bestuurlijk belachelijk gemaakt". Vooral García moet het ontgelden. Driessen verwijst naar het interview van de Spaanse coach na de nederlaag tegen FC Utrecht, waarin hij volgens hem "alles en iedereen af serveerde en zichzelf vrij pleitte".

Ook García’s optimisme over de toekomst van Ajax wordt hem aangerekend. "Vijf dagen later verkondigde de vertrouweling van Jordi Cruijff dat Ajax kampioen wordt in 2027 om een dag later na onbegrijpelijke personele en tactische keuzes niets klaar te spelen tegen Heerenveen."