Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"

bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen heeft in zijn column in De Telegraaf hard uitgehaald naar Ajax en trainer Óscar García. Na het doelpuntloze gelijkspel tegen SC Heerenveen en het mislopen van directe plaatsing voor Europees voetbal spaart de journalist niemand binnen de Amsterdamse club.

Driessen noemt Ajax zelfs een gevallen topclub. "De grootste club van het land heeft nationaal en internationaal een modderfiguur geslagen en doet dat meer structureel dan incidenteel. Ajax is hard op weg het Anderlecht van Nederland te worden. Een vervallen topclub, niet meer dan een subtopper met af en toe een uitschieter naar boven."

Volgens de Telegraaf-verslaggever heeft Ajax zich dit seizoen "op alle fronten, sportief en bestuurlijk belachelijk gemaakt". Vooral García moet het ontgelden. Driessen verwijst naar het interview van de Spaanse coach na de nederlaag tegen FC Utrecht, waarin hij volgens hem "alles en iedereen af serveerde en zichzelf vrij pleitte".

Ook García’s optimisme over de toekomst van Ajax wordt hem aangerekend. "Vijf dagen later verkondigde de vertrouweling van Jordi Cruijff dat Ajax kampioen wordt in 2027 om een dag later na onbegrijpelijke personele en tactische keuzes niets klaar te spelen tegen Heerenveen."

Driessen ziet geen toekomst meer voor García in Amsterdam. "Garcia is nu al een ramp voor Ajax en je moet er niet aan denken dat hij volgend seizoen nog wat te vertellen heeft bij de club." Volgens hem ontbreekt de chemie volledig tussen trainer en selectie. "Hij heeft niets met zijn spelers en de spelers hebben niets met Garcia."

De columnist stelt bovendien dat García slechter presteert dan eerdere interim-trainers als John Heitinga en Fred Grim. Driessen verwacht niet dat de spelers nog alles voor hun coach zullen geven in de play-offs. "Zelfs niet nadat ze het door hem geplante mes uit hun rug hebben verwijderd."

Tot slot schetst Driessen een somber scenario voor de Amsterdammers. "Meer voor de hand ligt dat Ajax volgend seizoen ontbreekt in één van de drie Europese toernooien. Een regelrechte afgang voor Ajax en het merk Ajax. Iets wat zich financieel zeker zal laten voelen."

