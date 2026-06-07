Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"

Valentijn Driessen heeft zich opvallend positief uitgelaten over Wout Weghorst. De journalist van De Telegraaf vertelt in de Kick-off-podcast dat hij veel waardering heeft voor de Ajax-spits en noemt een interview uit diens periode bij VfL Wolfsburg nog altijd een van zijn meest memorabele gesprekken.

"Ik denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben", vertelt Driessen. De journalist blikt terug op een bezoek aan Duitsland, waar hij Weghorst sprak samen met de huidige perschef van PSV. "Ik heb Wout een keer geïnterviewd samen met de huidige perschef van PSV. Dit was een hele vermakelijke middag. Wout Weghorst is gewoon authentiek."

Driessen was vooral onder de indruk van de persoonlijkheid van de spits van Ajax. "Het is een hele bijzondere man, waar je echt van kan genieten. Over zijn drive en alles. Hij kan heel goed praten ook en heeft een goed verhaal. Als je bij Wout Weghorst zit, ga je ook weg met een heel goed verhaal. Ik heb daar een hele plezierige middag gehad."