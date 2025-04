Driessen verkiest spel van Ajax boven Feyenoord: "Betonvoetbal"

Driessen geeft duidelijk aan het eens te zijn met de stelling dat Van Persie met Feyenoord minder aantrekkelijk voetbal speelt dan Farioli met de Amsterdammers doet. "Bij Heerenveen was het een geweldig experiment en ik had dolgraag gewild dat hij bij Feyenoord dat had doorgezet met betere spelers", begint Driessen over Van Persie. "Om te kijken of dat wel of niet gaat. Ik denk dat dat wél kan, maar het is meer betonvoetbal dan circusvoetbal, het voetbal dat je verwacht dat Feyenoord zou moeten en kunnen spelen."

"Vorige week tegen AZ, en nu ook tegen Fortuna Sittard, zit je voor rust naar helemaal niks te kijken", gaat Driessen verder. "In de tweede helft eigenlijk ook niet. Ze scoren uit een corner en een penalty." Met de penalty kon Driessen wel leven. "Hij raakte hem niet vol, maar hij (Antoni Milambo, red.) maakte een geweldige actie, dat verdiende wel een penalty."