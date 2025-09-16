KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen verklaart juichgebaartjes van Godts: "Voor hen bedoeld"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen twijfelt er niet aan dat Mika Godts met zijn doelpuntenviering tijdens Ajax - PEC Zwolle een statement maakte richting de clubleiding van Ajax.

"Die jongen had helemaal geen toekomst meer bij Ajax. Ze hadden drie buitenspelers gehaald", stelde Driessen aan tafel bij Vandaag Inside.

De Belgische vleugelaanvaller speelde een hoofdrol in de 3-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA. Godts gaf de assist op Davy Klaassen bij de openingstreffer, en tekende zelf voor de 2-0 én 3-1. Opvallend was zijn viering bij de treffers, waarin hij gebaarde met zijn handen.

"Dat is 100 procent bedoeld voor het bestuur", aldus Driessen. "Maar dat mag hij niet zeggen. Ook is het voor de trainer, die hem op de bank houdt." Godts zelf hield het na afloop op een andere uitleg. "Nee, het was iets persoonlijks. Dat houd ik intern", reageerde hij voor de camera.

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ruud Gullit

Gullit ziet probleem Ajax: "Zelfs Barca had zo iemand nodig"

0
Internazionale

'Inter gaat drastisch ingrijpen voor duel met Ajax na nederlagen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd