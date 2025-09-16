Driessen verklaart juichgebaartjes van Godts: "Voor hen bedoeld"

Valentijn Driessen twijfelt er niet aan dat Mika Godts met zijn doelpuntenviering tijdens Ajax - PEC Zwolle een statement maakte richting de clubleiding van Ajax.

"Die jongen had helemaal geen toekomst meer bij Ajax. Ze hadden drie buitenspelers gehaald", stelde Driessen aan tafel bij Vandaag Inside.

De Belgische vleugelaanvaller speelde een hoofdrol in de 3-1 overwinning in de Johan Cruijff ArenA. Godts gaf de assist op Davy Klaassen bij de openingstreffer, en tekende zelf voor de 2-0 én 3-1. Opvallend was zijn viering bij de treffers, waarin hij gebaarde met zijn handen.

"Dat is 100 procent bedoeld voor het bestuur", aldus Driessen. "Maar dat mag hij niet zeggen. Ook is het voor de trainer, die hem op de bank houdt." Godts zelf hield het na afloop op een andere uitleg. "Nee, het was iets persoonlijks. Dat houd ik intern", reageerde hij voor de camera.