Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Driessen: "Verschrikkelijk, ik vind het gewoon verschrikkelijk"

Bjorn
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen deed onlangs een opmerkelijke onthulling bij De Perstribune op NPO Radio 1. De chef voetbal van De Telegraaf vertelde in gesprek met presentatrice Margreet Reijntjes dat hij geen echte vrienden heeft. Driessen keek deze week na de uitzending van Vandaag Inside terug op dat moment.

"Of het vervelend was? Ik hou er niet van, niet over jezelf", zegt Driessen tegenover Wilfred Genee in de online rubriek In de Wandelgangen. "Kijk: dit was geen psychologisch geleuter, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ze (Reijntjes, red.) deed het natuurlijk wel heel goed, ik vond haar goed interviewen. Maar daar ben ik niet van, niet over jezelf. Verschrikkelijk, ik vind het gewoon verschrikkelijk, man. Wie is er nou geïnteresseerd? Er is helemaal geen hond geïnteresseerd in mij."

Genee vindt dat vreemd, omdat Driessen volgens hem 'het kijkercijferkanon' van Vandaag Inside is. Driessen is het daar totaal niet mee eens. "Dat is ook gelul, over dat 'kijkcijferkanon'. Maandag is er geen voetbal, dan kijken er heel veel uit het voetbal. Dus dan zijn de kijkcijfers automatisch beter dan dinsdag en woensdag, dan wordt er weer gevoetbald. Nee joh, ga weg", besluit hij.

