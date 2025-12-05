Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

Driessen vindt de aangifte een goede zaak. "Breng het maar bij justitie en laat hen maar oordelen over wat wel en niet kan en of het huisvredebreuk is", stelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Het gaat ook over brandstichting. Volgens mij gaat het ook over openlijke geweldplegingen en daar zullen wel bewijzen voor zijn met die camerabeelden."

De journalist hoopt op harde straffen, maar vreest dat dat niet gaat gebeuren. "Als je twee of drie van die mensen gewoon keihard aanpakt… Alleen dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dit worden geldstraffen, taakstraffen en sowieso een stadionverbod", voorspelt hij. "Daar wordt natuurlijk om gelachen en dan gaat het de volgende keer gewoon weer fout."

Ondertussen is ook de KNVB de gebeurtenissen nog aan het onderzoeken. "Ik heb het idee de KNVB deze zaak heel grondig aan het voorbereiden is, om het in ieder geval over Ajax – Feyenoord heen te tillen. Ajax heeft zelf al aangegeven dat de F-side niet open is voor Ajax – Feyenoord, dus dan is de noodzaak er bij de KNVB ook niet zo om nu direct actie te ondernemen", besluit.