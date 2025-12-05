Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

Max
bron: De Telegraaf

Valentijn Driessen verwacht niet dat de verantwoordelijken voor het vuurwerk tijdens Ajax - FC Groningen heel hard gestraft gaan worden. Vrijdag werd bekend dat de Johan Cruijff ArenA aangifte heeft gedaan. 

Driessen vindt de aangifte een goede zaak. "Breng het maar bij justitie en laat hen maar oordelen over wat wel en niet kan en of het huisvredebreuk is", stelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Het gaat ook over brandstichting. Volgens mij gaat het ook over openlijke geweldplegingen en daar zullen wel bewijzen voor zijn met die camerabeelden."

De journalist hoopt op harde straffen, maar vreest dat dat niet gaat gebeuren. "Als je twee of drie van die mensen gewoon keihard aanpakt… Alleen dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dit worden geldstraffen, taakstraffen en sowieso een stadionverbod", voorspelt hij. "Daar wordt natuurlijk om gelachen en dan gaat het de volgende keer gewoon weer fout."

Ondertussen is ook de KNVB de gebeurtenissen nog aan het onderzoeken. "Ik heb het idee de KNVB deze zaak heel grondig aan het voorbereiden is, om het in ieder geval over Ajax – Feyenoord heen te tillen. Ajax heeft zelf al aangegeven dat de F-side niet open is voor Ajax – Feyenoord, dus dan is de noodzaak er bij de KNVB ook niet zo om nu direct actie te ondernemen", besluit. 

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd