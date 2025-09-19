Driessen verwacht weinig van PSV - Ajax: "Gewoon middelmaat"

Ajax en PSV kende deze week geen goede start van de Champions League door allebei te verliezen. "Vorig seizoen deden Nederlandse ploegen mee tot en met februari, maar ik denk dat het dit keer afgelopen is na de competitiefase", reageert hij in de Telegraaf. "Acht wedstrijden en dan de rest van het seizoen richten op de Eredivisie."

Zondag staan de twee ploegen tegenover elkaar in Eindhoven. De journalist verwacht een wedstrijd van laag niveau tussen 'de lamme en de blinde'. "Waar we naar gaan zitten kijken, is gewoon middelmaat. Dat is de positie van het Nederlands voetbal op dit moment. Daar valt weinig tegenin te brengen en ook heel weinig aan te doen", aldus Driessen. "Als je alle spelers op een rijtje zet, welke Europese topper of topper in spe loopt er dan in Nederland rond? Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet zie."