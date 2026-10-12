Driessen vindt dat Ajax aan rood ontsnapte: "Ontsprong die dans"

Valentijn Driessen heeft in zijn wekelijkse column in De Telegraaf stevige kritiek geuit op de Nederlandse arbitrage. Volgens de journalist werden SC Heerenveen, AZ en NEC afgelopen weekend benadeeld tijdens hun uitwedstrijden tegen respectievelijk PSV, Feyenoord en Ajax. Driessen spreekt van klassenjustitie en neemt naast de betrokken scheidsrechters ook scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen onder vuur.

De afgelopen speelronde stond bol van de discutabele arbitrale beslissingen. Vooral de traditionele topdrie zou volgens Driessen regelmatig profiteren van het optreden van scheidsrechters in eigen stadion. "Uitgerekend dit lange weekeinde viel ook het woord klassenjustitie weer eens", schrijft Driessen. "Terecht dat SC Heerenveen, AZ en NEC zich benadeeld voelden op bezoek bij respectievelijk PSV, Feyenoord en Ajax. De traditionele top-3 heeft een streepje voor in eigen huis. Zo ervaren de overige vijftien clubs in de Eredivisie regelmatig het optreden van het scheidsrechterskorps van Raymond van Meenen."

Volgens Driessen is het extra kwalijk dat juist de hoogst aangeschreven scheidsrechters betrokken waren bij de omstreden momenten. Ook Joey Kooij, die PSV - SC Heerenveen leidde, krijgt kritiek vanwege het uitblijven van een tweede gele kaart voor Armando Obispo. "Het meest kwalijke is dat de op papier twee beste scheidsrechters van Nederland zich eraan bezondigden", vervolgt de journalist. "Van Joey Kooij is iedereen wel gewend dat hij situaties vaak niet goed beoordeeld of zelfs niet ziet. Hem ontging in de 61e minuut een tweede gele en dus rode kaart voor PSV’er Armando Obispo tegen Heerenveen."

Ook Danny Makkelie moet het ontgelden. De scheidsrechter besloot tijdens Feyenoord - AZ na ingrijpen van de VAR een aanvankelijk toegekende strafschop voor Mexx Meerdink terug te draaien. Daarnaast vindt Driessen dat Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline van het veld gestuurd had moeten worden. "Makkelie maakte een rotzooitje van de penaltysituatie met Mexx Meerdink en Feyenoord-goalie Tjark Ernst. Waarbij ook VAR Erwin Blank een kwalijke rol speelde. Ook vergat Makkelie rood te geven aan Oussama Targhalline bij een tackle over de bal op Meerdink"