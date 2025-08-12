Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"

Volgens Driessen is het des te opmerkelijker nu Ajax beperkte middelen lijkt te hebben voor een nieuwe controleur, terwijl trainer John Heitinga publiekelijk aangaf het leiderschap van Henderson te missen. "Ik lig op mijn vakantiebedje, en ineens lees ik: ik mis spelers als Henderson. Dan denk ik: die had je, je had Henderson!" aldus Driessen in de Kick-off-podcast.

Zijn kritiek is scherp: "Waarom moest hij dan weg? Hij is gewoon transfervrij weggegaan! Als dat dan je belangrijkste speler is, je leider van het elftal, dan moet je hem houden. Kijk, ik ben geen Henderson-fan. Ik zou hem gratis de deur uit laten gaan, maar als je als trainer daar komt en je zegt meteen: we missen zo’n type… Ja, dan is dat het paard achter de wagen spannen. Wat die jongen ook verdient, als dat je belangrijkste speler is, dan moet je hem houden. Los van wat ik vind."

Mike Verweij merkt op dat Henderson zelf niet bij Ajax wilde blijven. Driessen reageert fel: "Dan moet je hem sowieso niet voor niks laten gaan. Waarom moet hij transfervrij de deur uit?" Verweij legt uit dat de middenvelder een salaris van zo’n 4,5 à 5 miljoen euro opstreek: "Dan wil je daar vanaf."

Toch blijft Driessen bij zijn standpunt: "Maar nu moet je óók gaan betalen. Nu moet je een transfersom gaan betalen omdat je een goede nummer 6 wil."