Kick-off podcast
Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Driessen vol onbegrip over Ajax: "Waarom moest hij dan weg?"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat Ajax Jordan Henderson heeft laten vertrekken. De chef voetbal van De Telegraaf kraakt de beslissing om de 35-jarige middenvelder transfervrij naar Brentford te laten gaan.

Volgens Driessen is het des te opmerkelijker nu Ajax beperkte middelen lijkt te hebben voor een nieuwe controleur, terwijl trainer John Heitinga publiekelijk aangaf het leiderschap van Henderson te missen. "Ik lig op mijn vakantiebedje, en ineens lees ik: ik mis spelers als Henderson. Dan denk ik: die had je, je had Henderson!" aldus Driessen in de Kick-off-podcast.

Zijn kritiek is scherp: "Waarom moest hij dan weg? Hij is gewoon transfervrij weggegaan! Als dat dan je belangrijkste speler is, je leider van het elftal, dan moet je hem houden. Kijk, ik ben geen Henderson-fan. Ik zou hem gratis de deur uit laten gaan, maar als je als trainer daar komt en je zegt meteen: we missen zo’n type… Ja, dan is dat het paard achter de wagen spannen. Wat die jongen ook verdient, als dat je belangrijkste speler is, dan moet je hem houden. Los van wat ik vind."

Mike Verweij merkt op dat Henderson zelf niet bij Ajax wilde blijven. Driessen reageert fel: "Dan moet je hem sowieso niet voor niks laten gaan. Waarom moet hij transfervrij de deur uit?" Verweij legt uit dat de middenvelder een salaris van zo’n 4,5 à 5 miljoen euro opstreek: "Dan wil je daar vanaf."

Toch blijft Driessen bij zijn standpunt: "Maar nu moet je óók gaan betalen. Nu moet je een transfersom gaan betalen omdat je een goede nummer 6 wil."

Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Jordan Henderson Mike Verweij
