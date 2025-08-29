Driessen vol ongeloof over Ajax-transfers: "Zakt door het ijs"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over het beleid van de technisch directeur. De verslaggever is 'vol ongeloof' en wijst naar diverse transfers.

"Ajax zoekt een creatieve middenvelder. Terwijl het op de kleintjes moet letten, komt Oscar Gloukh (21) voor 15 miljoen euro van Red Bull Salzburg", schrijft hij in zijn column. "Na 27 minuten als middenvelder tegen Telstar staat de Israelisch international linksbuiten. Huh? Steven Berghuis, bij Ajax in dienst sinds 2021, wordt ineens beschouwd als een betere creatieve middenvelder. Huh? En met Gloukh als linksbuiten verdwijnt de 20-jarige zelfopgeleide Belgische international Mika Godts naar de resersvebank. Huh?"

"En de creatieve middenvelder Rayane Bounida, het andere Belgische talent waar Ajax zoveel moeite voor heeft gedaan om te behouden, komt de reservebank niet meer af. Huh? In januari 2025 wordt Youri Regeer na anderhalf jaar daarvoor als middenvelder voor 900.000 euro te zijn verkocht aan FC Twente teruggekocht als rechtsachter voor 5 miljoen euro", blikt Driessen terug. "Huh? Farioli vindt hem geen verdediger en als Heitinga het probeert tegen Telstar, zakt Regeer evenals bij Jong Oranje door het ijs."