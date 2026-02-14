Driessen voorspelt Ajax-ontslag: "Dan moet hij ook daar ingrijpen"

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn kritisch op de ontslagen Jong Ajax-trainer Willem Weijs. Beide journalisten steunen dan ook het besluit van technisch directeur Jordi Cruijff om de 38-jarige coach te vervangen. Volgens Driessen kan dit bovendien gevolgen hebben voor Fred Grim.

"Willem Weijs kan wel gaan wijzen: ik heb Rayane Bounida en Sean Steur naar het eerste gebracht en met hem dramatisch gepresteerd", stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ik was het wel met Cruijff eens. Winnen is onderdeel van je opleiding en als die jongens dat niet kunnen brengen, gebeurt er iets wat niet hoort bij hun ontwikkeling."

De kritiek op Weijs is fel. "Jong Ajax met Willem Weijs verloor alles gewoon. Dat werkt niet, ook niet bij jonge spelers. Het winnen en het dragen van een elftal in de Eerste Divisie is ook een kwaliteit", aldus Driessen. Verweij deelt die mening: "Het ziet er gewoon niet uit. Hij is een beetje een uitvinder."

Volgens Driessen laat het ingrijpen van Cruijff zien dat er streng wordt gehandeld. "Als Ajax onder Fred Grim de komende wedstrijden niet presteert, dan moet hij ook daar ingrijpen. Net zoals bij Jong Ajax. Bij Ajax 1 staat er veel meer op het spel dan drie punten; daar gaat het om Champions League-voetbal."