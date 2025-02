Driessen voorspelt Ajax- Union SG: "Zitten in een geweldige flow"

Vorige week won Ajax met 0-2 van de Belgische opponent en Driessen denkt niet dat ze dat vanavond kunnen omdraaien in Amsterdam. "Dat is een formaliteit. We hebben in die thuiswedstrijd gezien hoe zwak ze waren, los van het veld", stelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Ajax zit op dit moment in een geweldige flow."

Bij Ajax zijn er wel wat ziektegevallen, maar ook dat gaat geen problemen opleveren volgens Driessen. "Het is twijfelachtig of Brobbey kan spelen, maar Henderson is wel weer terug", weet de journalist. "Ik denk dat Farioli het zichzelf kan permitteren om wat spelers rust te geven en speeltijd te geven aan spelers die weinig in actie komen."