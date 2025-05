Driessen voorspelt kampioen: "Anders hebben ze zwaar gefaald"

Driessen denkt dat de Amsterdammers het alsnog over de streep trekken. "Ajax wordt kampioen. Het zou echt een blamage zijn als die in vier, vijf wedstrijden een voorsprong van negen punten zouden verspelen. Dat is toch echt schier onmogelijk", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Als je dat lukt als ploeg en als trainer, dan heb je zwaar, zwaar, zwaar gefaald."

Ajax moet deze week nog tegen FC Groningen en FC Twente. "Voorlopig staan ze voor op PSV, dus ze hebben alles in eigen hand. En Groningen denkt van: dit is appeltje-eitje, deze is voor ons. Maar dat gaat niet gebeuren", voorspelt Driessen. "Groningen gaat zichzelf voorbij lopen. Ze hebben zelf ook net met 3-0 op de klote gekregen van AZ. Ajax kan rustig achterover leunen en in de tegenaanval het verschil maken."

Ook van FC Twente verwacht Driessen niet veel tegenstand komend weekend. "FC Twente staat voor de play-offs. Dat is veel belangrijker dan punten pakken tegen Ajax", legt de journalist uit. "Dus je hebt het gewoon allemaal nog in eigen hand. Als je het niet redt, dan heb je zó gefaald."