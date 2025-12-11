Driessen voorspelt Klassieker: "Dan mag je gewoon miszitten"

Zondagmiddag staat de Klassieker weer op het programma. Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord de wedstrijd op bezoek bij Ajax gaat winnen.

Ajax wist de laatste drie wedstrijden tegen FC Groningen, Fortuna Sittard en Qarabag te winnen, maar Driessen geeft Feyenoord toch de beste kansen. "1-3", voorspelt hij woensdagavond in Vandaag Inside. "Die gooi ik er zo uit, dat gaat namelijk over voetbal. Dan mag je namelijk gewoon miszitten."

De journalist denkt niet dat de Amsterdammers ineens veel beter zijn, ondanks de ongeslagen status in de laatste wedstrijden. "Dat lek is nog lang niet boven, maar geef ze gewoon wat tijd. Je moet eigenlijk alweer naar volgend seizoen kijken."

Ajax en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.