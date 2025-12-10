Driessen voorspelt Qarabag - Ajax: "Wordt een moeilijk verhaal"

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax woensdagavond zwaar in de problemen komt tijdens het Champions League-duel met Qarabag. Volgens de journalist van De Telegraaf is de Azerbeidzjaanse tegenstander op dit moment simpelweg te sterk voor de Amsterdammers.

"Als je ziet wat voor krachtpatsers er nu bij lopen en ook wel echt veel voetbal. Normaal gesproken zou je zeggen dat Qarabag een maatje te groot is voor Ajax", stelt Driessen. Ondanks de recente zeges op FC Groningen en Fortuna Sittard ziet hij geen structurele verbetering. "De club denkt het lek in ieder geval boven te hebben, weliswaar tegen FC Groningen en Fortuna Sittard. Qarabag is wel echt een ander niveau, dus ik schat de kans niet hoog in dat ze hier drie punten halen."

Volgens Driessen schetsen de overwinningen in de Eredivisie bovendien een vertekend beeld. "Natuurlijk is het lek niet boven. Tegen Groningen ben je in de eerste helft helemaal weggespeeld en geef je te veel kansen weg en dat gebeurde ook tegen Fortuna. Dit wordt gewoon een heel moeilijk verhaal."

Driessen denkt dat Ajax vanavond zelfs weleens definitief uitgeschakeld kan raken. "Ajax heeft gewoon niet genoeg kwaliteit om zich staande te houden in de Champions League. Die laatste twee wedstrijden worden ook nog heel moeilijk. Als het morgen gelijkspel of verlies wordt bij Ajax, dan is het gewoon einde verhaal."