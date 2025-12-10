Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen voorspelt Qarabag - Ajax: "Wordt een moeilijk verhaal"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen verwacht dat Ajax woensdagavond zwaar in de problemen komt tijdens het Champions League-duel met Qarabag. Volgens de journalist van De Telegraaf is de Azerbeidzjaanse tegenstander op dit moment simpelweg te sterk voor de Amsterdammers.

"Als je ziet wat voor krachtpatsers er nu bij lopen en ook wel echt veel voetbal. Normaal gesproken zou je zeggen dat Qarabag een maatje te groot is voor Ajax", stelt Driessen. Ondanks de recente zeges op FC Groningen en Fortuna Sittard ziet hij geen structurele verbetering. "De club denkt het lek in ieder geval boven te hebben, weliswaar tegen FC Groningen en Fortuna Sittard. Qarabag is wel echt een ander niveau, dus ik schat de kans niet hoog in dat ze hier drie punten halen."

Volgens Driessen schetsen de overwinningen in de Eredivisie bovendien een vertekend beeld. "Natuurlijk is het lek niet boven. Tegen Groningen ben je in de eerste helft helemaal weggespeeld en geef je te veel kansen weg en dat gebeurde ook tegen Fortuna. Dit wordt gewoon een heel moeilijk verhaal."

Driessen denkt dat Ajax vanavond zelfs weleens definitief uitgeschakeld kan raken. "Ajax heeft gewoon niet genoeg kwaliteit om zich staande te houden in de Champions League. Die laatste twee wedstrijden worden ook nog heel moeilijk. Als het morgen gelijkspel of verlies wordt bij Ajax, dan is het gewoon einde verhaal."

Gerelateerd:
Theo Janssen

Janssen ziet schuldige bij Ajax: "Je moet situaties aanvoelen"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van opstelling Ajax: "Ik vind het waanzin"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd