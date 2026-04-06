2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"

Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen denkt dat NEC de beste papieren heeft om tweede te worden. Momenteel staat Feyenoord nog op die plek, maar de Rotterdammers maken al weken weinig indruk. 

Komend weekend staat NEC - Feyenoord op het programma. "Dat is een wedstrijd waar je naar uit kijkt. Normaal gesproken gaat die wedstrijd op dit moment in de competitie nergens meer over en wordt het een walkover voor Feyenoord, maar dat is nu duidelijkheid niet zo", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf

Driessen verwacht dat er bij Feyenoord weinig vertrouwen is op een goed resultaat komende zondag. "Ik denk dat ze met dun in de broek naar Nijmegen rijden, want NEC is gewoon de favoriet", oordeelt de journalist. "Ze zijn de grote kanshebber om een Champions League-plek veilig te stellen. Wie gaat ze tegenhouden?"

Volgens Driessen is er bij Feyenoord weinig om aan vast te houden. "Als je ziet hoe Feyenoord nu strugglet, daar word je niet vrolijk van. De strijd ligt open, maar NEC heeft de beste papieren", aldus Driessen. "Ajax is afgevallen. FC Twente komt er nu bij, maar ik denk dat het voor hun te laat is om dat vol te houden. Ze kunnen nog wel naar de voorronde van de Champions League, want die strijd ligt nog helemaal open."

Gerelateerd:
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Leon ten Voorde

Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

0
