Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"

Komend weekend staat NEC - Feyenoord op het programma. "Dat is een wedstrijd waar je naar uit kijkt. Normaal gesproken gaat die wedstrijd op dit moment in de competitie nergens meer over en wordt het een walkover voor Feyenoord, maar dat is nu duidelijkheid niet zo", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf.

Driessen verwacht dat er bij Feyenoord weinig vertrouwen is op een goed resultaat komende zondag. "Ik denk dat ze met dun in de broek naar Nijmegen rijden, want NEC is gewoon de favoriet", oordeelt de journalist. "Ze zijn de grote kanshebber om een Champions League-plek veilig te stellen. Wie gaat ze tegenhouden?"