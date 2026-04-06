Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Valentijn Driessen denkt dat NEC de beste papieren heeft om tweede te worden. Momenteel staat Feyenoord nog op die plek, maar de Rotterdammers maken al weken weinig indruk.
Komend weekend staat NEC - Feyenoord op het programma. "Dat is een wedstrijd waar je naar uit kijkt. Normaal gesproken gaat die wedstrijd op dit moment in de competitie nergens meer over en wordt het een walkover voor Feyenoord, maar dat is nu duidelijkheid niet zo", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf.
Driessen verwacht dat er bij Feyenoord weinig vertrouwen is op een goed resultaat komende zondag. "Ik denk dat ze met dun in de broek naar Nijmegen rijden, want NEC is gewoon de favoriet", oordeelt de journalist. "Ze zijn de grote kanshebber om een Champions League-plek veilig te stellen. Wie gaat ze tegenhouden?"
Volgens Driessen is er bij Feyenoord weinig om aan vast te houden. "Als je ziet hoe Feyenoord nu strugglet, daar word je niet vrolijk van. De strijd ligt open, maar NEC heeft de beste papieren", aldus Driessen. "Ajax is afgevallen. FC Twente komt er nu bij, maar ik denk dat het voor hun te laat is om dat vol te houden. Ze kunnen nog wel naar de voorronde van de Champions League, want die strijd ligt nog helemaal open."
