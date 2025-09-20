Driessen voorspelt topper: "Niet vanwege het uitstekende voetbal"

Valentijn Driessen blikt vooruit op de topper tussen PSV en Ajax en verwacht daarbij geen tactisch schaakspel, maar een open wedstrijd vol fouten. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stelt de analist dat vooral de defensieve kwetsbaarheid aan beide kanten garant staat voor spektakel.

"Dit gaat best een leuke wedstrijd worden", begint Driessen. "Als je ziet hoe veel fouten PSV maakt, hoe open het daar continu ligt en hoe weinig stabiel Ajax is, dan denk ik dat het best een leuke wedstrijd kan worden door de vele fouten die gemaakt gaan worden. Niet vanwege het uitstekende voetbal." Aan een echte voorspelling wilt de journalist zich niet wagen.