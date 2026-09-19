Driessen voorziet problemen bij Ajax: "Als hij op de bank belandt..."
Valentijn Driessen maakt zich zorgen om de komst van Yves Bissouma bij Ajax. Volgens de journalist van De Telegraaf kan de ervaren middenvelder wellicht voor problemen zorgen binnen de selectie.
Driessen vreest voor de teamdynamiek bij Ajax als de aankoop niet aan spelen toekomt. "Kijk, zo'n jongen als Mokio blijft wel in zijn hok zitten, maar als deze jongen op de bank terechtkomt, nou, dat lijkt me niet de jongen die je daar wil hebben", stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.
De journalist liet zich eerder bij Vandaag Inside al uit over het gedrag van Bissouma. "Dat is een Malinees die meer aan het lachgas zit dan dat hij aan het trainen is. Recreatief lachgas, een voetballer... Hij komt ook vaak te laat op trainingen", klonk hij.
Bissouma kwam tijdens zijn verblijf in Engeland bovendien al regelmatig negatief in het nieuws vanwege zijn gedrag. Zo werd de verdedigende middenvelder door Tottenham Hotspur al meermaals disciplinair geschorst wegens het gebruik van lachgas.
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