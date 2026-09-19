Driessen vreest voor Ajax: "Zo'n jongen wil je niet op de bank hebben"

De komst van Yves Bissouma naar Ajax roept de nodige vragen op. De middenvelder werd onlangs gepresenteerd door de Amsterdammers en staat vooral bekend om zijn voetbalkwaliteiten. Tegelijkertijd kent de Malinees een verleden met enkele incidenten. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf legt Ajax-watcher Mike Verweij uit waarom hij de transfer toch ziet zitten.

Volgens Verweij heeft Ajax met Bissouma vooral extra mogelijkheden gekregen op het middenveld. Door het vertrek van Youri Regeer is de bezetting daar minder ruim geworden. "Ajax, ook door het vertrek van Youri Regeer, heeft op die plek gewoon weinig middenvelders. Stel dat er iets gebeurt met Amrabat of Mokio. Dan is het handig om er nog een speler bij te hebben."

Daarnaast wijst Verweij erop dat Ajax financieel weinig risico lijkt te lopen met de komst van Bissouma. "Wat ik wel begreep, is dat Cruijff hem redelijk goedkoop heeft kunnen halen. Hij heeft in ieder geval geen transfersom betaald. Qua salaris schijnt het ook mee te vallen en pas als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt, moet Ajax de optie lichten. Normaal gesproken kan Ajax zich daar geen buil aan vallen."