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Driessen vreest voor Ajax: "Zo'n jongen wil je niet op de bank hebben"

Joram
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

De komst van Yves Bissouma naar Ajax roept de nodige vragen op. De middenvelder werd onlangs gepresenteerd door de Amsterdammers en staat vooral bekend om zijn voetbalkwaliteiten. Tegelijkertijd kent de Malinees een verleden met enkele incidenten. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf legt Ajax-watcher Mike Verweij uit waarom hij de transfer toch ziet zitten.

Volgens Verweij heeft Ajax met Bissouma vooral extra mogelijkheden gekregen op het middenveld. Door het vertrek van Youri Regeer is de bezetting daar minder ruim geworden. "Ajax, ook door het vertrek van Youri Regeer, heeft op die plek gewoon weinig middenvelders. Stel dat er iets gebeurt met Amrabat of Mokio. Dan is het handig om er nog een speler bij te hebben."

Daarnaast wijst Verweij erop dat Ajax financieel weinig risico lijkt te lopen met de komst van Bissouma. "Wat ik wel begreep, is dat Cruijff hem redelijk goedkoop heeft kunnen halen. Hij heeft in ieder geval geen transfersom betaald. Qua salaris schijnt het ook mee te vallen en pas als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt, moet Ajax de optie lichten. Normaal gesproken kan Ajax zich daar geen buil aan vallen."

Valentijn Driessen vraagt zich ondertussen af hoe de komst van Bissouma uitpakt voor de andere middenvelders van Ajax. "Kijk, zo'n jongen als Mokio blijft wel in zijn hok zitten, maar als deze jongen (Bissouma) op de bank terechtkomt, nou, dat lijkt me niet de jongen die je daar wil hebben."

Verweij benadrukt vervolgens dat vooral de afspraken die vooraf zijn gemaakt belangrijk zijn. "En toch ligt dat eraan wat je aan de voorkant geschetst hebt. Als je als Jordi Cruijff zegt: wij gaan jou weer de kans geven om je in de kijker te spelen, om weer écht elke week volle bak te trainen, maar we hebben twee à drie spelers op jouw positie, dus je gaat echt niet alles spelen. Dan is de keuze aan de speler. Dus het ligt eraan wat Cruijff aan de voorkant heeft verteld en waar hij op rekent."

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