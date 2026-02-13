Driessen vreest voor 'Spaans' Ajax: "Wat doe je als hij ja zegt?"

Valentijn Driessen maakt zich zorgen over de invloed van de vele Spanjaarden die Jordi Cruijff naar Ajax haalt. Volgens de journalist van De Telegraaf lijkt het erop dat de club de sleutels van de organisatie te makkelijk uit handen geeft. Ook de naam van oud-FC Barcelona-middenvelder en trainer Xavi valt in dit verband.

"Ik begrijp dat hij een team binnen Ajax wil vormen en het samen met die mensen wil doen. Dat begrijp ik heel goed. Maar het is wel een signaal in de organisatie dat je zoveel Spanjaarden in één keer binnenhaalt, en dan niet voor Ajax 1, maar voor Jong Ajax", zegt Driessen bij de Kick-off-podcast.

Ook de naam van Xavi komt ter sprake. "Wat ga je straks doen met Ajax 1 als iemand als Xavi ‘ja’ zegt? Die komt niet alleen, hij wil twee of drie mensen meenemen. Dan zit je bij Jong Ajax én Ajax 1 met acht of negen Spanjaarden. Is dat bevorderlijk voor Ajax? Je kunt zeggen: ‘als de resultaten goed zijn, prima’, maar die garantie heb je niet. En als het niet lukt, wat ben je dan allemaal weer kwijt in één klap?"

Driessen waarschuwt voor de gevolgen: "Binnen de bestuursraad durven mensen nog hun vinger op te steken, maar in de directie en raad van commissarissen niet. Daar moet je voor waken. Anders blijf je in hetzelfde kringetje ronddraaien, geef je mensen alle vrijheid en macht, en geef je de sleutels uit handen. Dat moet je als Ajax niet willen."