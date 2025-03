Driessen waarschuwt Ajacied: "Dat kan zomaar verkeerd aflopen"

Valentijn Driessen is benieuwd of Jorrel Hato ook na dit seizoen nog bij Ajax speelt. De verslaggever van de Telegraaf weet te melden dat de talentvolle verdediger zich in de kijker heeft gespeeld bij diverse topclubs in Europa.

"Wie op zijn zestiende zijn debuut bij Ajax maakt, een jaar later gevraagd wordt om de aanvoerdersband te dragen en op zes interlands staat, komt overal in alle scoutingsrapporten voor", schrijft hij. "Alleen zien de belangstellenden ook dat hij bij Ajax is omgeturnd tot linksachter, terwijl hij centraal achterin het best tot zijn recht komt. Tijdelijk misschien handig voor zijn ontwikkeling, op de lange termijn moet hij geen genoegen nemen met de backpositie", adviseert Driessen.

"Als speler van Oranje had Hato het in München tegen Duitsland moeilijk en daar kwamen twee beslissende momenten in negatieve zin tegen Europees kampioen Spanje bij", blikt hij terug. "Het prijskaartje zal niet van Huijsen-niveau (circa 60 miljoen euro, red.) zijn. Hato laat veel potentie zien, maar in de zomer kiezen voor een top 8-club uit Europa kan zomaar verkeerd aflopen. Een tussenstap zou Hato beter passen, of nog een jaar bij Ajax blijven en je manifesteren in minimaal acht wedstrijden Champions League met aansluitend WK-deelname", vervolgt Driessen.

"Dan kom je als Jorrel Hato even iets anders binnen, als iemand met meer bagage en status", legt hij uit. "Zondag zal de Ajacied iedereen moeten laten zien dat hij zijn negatieve ervaring bij Oranje een plaats heeft gegeven. Met waarschijnlijk de ervaren Kroatische international Ivan Perisic als directe tegenstander wacht hem de beste PSV’er van voor de interlandbreak. Een mooie uitdaging voor Hato. Op een podium in Eindhoven dat nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Europese eliteclubs", besluit Driessen.