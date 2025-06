Driessen waarschuwt Ajax: "Daar had hij erg veel moeite mee"

Driessen heeft zijn bedenkingen bij een eventuele dubbele hereniging. "Als Tadic niet naar Ajax gaat, dan zou ik wel kijken naar Blind. Maar én Tadic én Blind...", reageert hij twijfelachtig in Kick-off van de Telegraaf. Volgens de journalist moet Ajax niet té veel ervaren spelers hebben. "Dat is een ding dat zeker is. Eén of twee die de jonge jongens mee kunnen nemen in het hele proces. Je hebt Davy Klaassen en Steven Berghuis al."

Daarbij verwacht de journalist dat Blind opnieuw niet erg tevreden zal zijn met een reserverol. "Je hebt het gezien toen Blind op de bank kwam onder Alfred Schreuder. Daar had hij heel erg veel moeite mee", herinnert hij. "Blind is wel zo eager dat hij wil spelen en niet op de bank wil zitten."

Mike Verweij is een stuk enthousiaster dan zijn collega. "Als Ajax ervoor moet betalen, dan moet je hem niet halen. Maar kun je hem gratis overnemen, dan zou ik dat altijd doen", begint hij over Blind. "In een seizoen komen altijd kansen. Als hij dan heel goed speelt, kan hij die pakken. Maar die verwachtingen zullen nu toch wel anders zijn dan toen onder Schreuder? Hij is twee jaar ouder."