Driessen waarschuwt Ajax: "Dat is misschien een bananenschil"

Ajax staat na 31 competitiewedstrijden nog altijd op de eerste plek in de Eredivisie met zeven punten voorsprong ten opzichte van PSV, maar de club uit Eindhoven kan het gat komend weekend verkleinen tot vier punten. De ploeg van trainer Peter Bosz moet dan in eigen huis wel zien te winnen van Fortuna Sittard.

Valentijn Driessen verwacht echter dat de club uit Amsterdam er 'gewoon' met de titel vandoor gaat. "Ja, Farioli wordt wel kampioen", vertelt hij tijdens de rubriek 'In de Wandelgangen' op de website van Vandaag Inside. Hij wijst op het programma van Ajax. "FC Groningen (op woensdagavond 14 mei, red.) is misschien een bananenschil, maar NEC wint helemaal niks meer en FC Twente weet ook helemaal niet meer wat punten pakken is", vertelt Driessen.

De verslaggever van de Telegraaf vraagt zich overigens af of voormalig Ajax-trainer Peter Bosz bij nog PSV wel genoeg gezag heeft. "Ismael Saibari die vaak te laat is en nu Malik Tillman ook", vertelt hij over het incident rondom FC Twente - PSV. "En onze vriend Noa Lang die graag een hele cameraploeg in de kleedkamer wil omdat hij bezig is met een documentaire op YouTube. En een beetje ruzie maakt met het publiek en plaatjes opneemt", zucht Driessen.